هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

06 مارس 2020 - 11:50 م

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن النقاب ليس من الدين في شيء، والدليل هو كشف المرأة لوجهها في الحرم المكي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موضوع حظر النقاب هو موضوع تنظيمي بحت، وحق ولابد ألا يخرج عن هذا الإطار.



وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن من حق الملتقي سواء كان مريض أو طالب أن يتواصل ويتفاعل مع مقدم الخدمة.

