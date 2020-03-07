» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

07 مارس 2020 - 12:10 ص

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عددا من النصائح الهامة لتجنب الإصابة بأي فيروسات عموما وفيروس كورونا المستجد خاصة، مناشداً المواطنين بعدم تناول أى أدوية إلا بعد مراجعة الطبيب، منوها أن الكمامة لا تستعمل إلا فى حالة مرافقة حالات مصابة، مشيرا إلى أن التهوية الجيدة مهمة جدا فى العمل ووسائل المواصلات والمنازل، وبصفة عامة لابد ألا يستخدم أحد الأدوات الشخصية لأنها تنقل العديد من الأمراض وليس فقط كورونا.



وقال الناظر خلال لقائة في برنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، اليوم الجمعة، إن غسل اليدين بالمياه والصابون باستمرار من أهم عوامل الحفاظ على الصحة وعدم نقل الفيروسات خصوصا قبل الأكل وبعده، واستخدام مناديل أثناء العطس أو الكحة أو البصق والتخلص منها بشكل سليم وصحي، كذلك الجلوس بأماكن جيدة التهوية سواء في البيت أو المدرسة أو العمل أو سيارات الأجرة، ولازم التهوية الجيدة واجتناب التكدس.

