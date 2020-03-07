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بالفيديو..

الكشف عن حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

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داليا مصطفى
داليا مصطفى
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المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة داليا مصطفى، إنها نشرت عبر السوشيال ميديا مجموعة من الصور ونال إعجاب جمهورها؛ مشيرة إلى أن البعض أكد أنها جميلة به بسبب أن السيدات عندما ُتطلق يزددن جمالا مستنكرة، التصريحات التي نشرت عن انفصالها من زوجها الفنان شريف سلامة.
وأضحت" الفنانة داليا مصطفي"، خلال لقائها ببرنامج «معكم» المذاع على فضائية  cbc، الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، اليوم الجمعة ، أنها كانت في غاية الغضب بسبب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع ممثلات، وعقب انتشاره على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.
وأكدت "الفنانة داليا مصطفي"، أن مقطع  الفيديو عادي جدا وليس به شيء، مرددا: «ليه أصحى من النوم على ناس بتقولي اتفرجتي على الفيديو .. أحس أنه فيديو مسرب لجوزي وفي الآخر يطلع فيديو له مع زميلات وهم عائدون من العمل ويغنون». 

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