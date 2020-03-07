» الكشف عن حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

07 مارس 2020 - 12:20 ص

كشفت الفنانة داليا مصطفى، إنها نشرت عبر السوشيال ميديا مجموعة من الصور ونال إعجاب جمهورها؛ مشيرة إلى أن البعض أكد أنها جميلة به بسبب أن السيدات عندما ُتطلق يزددن جمالا مستنكرة، التصريحات التي نشرت عن انفصالها من زوجها الفنان شريف سلامة.



وأضحت" الفنانة داليا مصطفي"، خلال لقائها ببرنامج «معكم» المذاع على فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، اليوم الجمعة ، أنها كانت في غاية الغضب بسبب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع ممثلات، وعقب انتشاره على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.

