  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد عيد عبد الملك

طلب مفاجيء من أحمد عيد لـ"مرتضى" بعد فوز الزمالك على الترجي

هاني الناظر

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء تهديد فيروس كورونا

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

فيروس كورونا

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

فتح باب الالتماسات اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس

هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

أسامة هيكل

تعليق ناري من "هيكل" على شائعات انتشار "كورونا"

ترامب

ترامب يرصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

الزمالك والترجي

الزمالك يقصي الترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

المملكة العربية السعودية

السعودية تطالب مواطنيها بهذا الأمر العاجل

المسجد بعد تحويله لمتحف

بالصور.. مسئول قطري يصدم الجميع بتحويل مسجد لحانة خمور

طلب مفاجيء من أحمد عيد لـ"مرتضى" بعد فوز الزمالك على الترجي

الرياضة

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مرتضى يسخر من نجم الأهلي: تعاقدنا مع بنشرقي بـ1% من ثمنه..انظروا الفرق

#

إبراهيم عبد الجواد: 6 أسباب وراء فوز الزمالك بالسوبر بروقان

#

أمير مرتضى مدافعًا عن «كارتيرون»: «مضطر لفعل ذلك»

#

هجوم ناري من شوبير على مرتضى منصور

الزمالك

الترجى

أشاد أحمد عيد عبد الملك - نجم الزمالك السابق - بتأهل فريقه إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي.

وقال "عيد" في تغريدة فيما يبدو أنها موجهة لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور: من الاخر الموسم الجديد يتخططله من دلوقتي محتاج باك رايت مع حازم ودفندر وممكن مساك حافظو علي الفرقة حتي لو لاقدر الله مخدناش البطولة فرقة ولاعيبة رجالة يستحقو الاستمرار وبلاش شغل اننا نجيب كبشة لاعيبة هات احتياجات بدل ما تصرف في الهوا وراضي لاعيبتك الرجالة بس معاك فريق بطولات .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكشف عن حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة
» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"
» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي
» غانتس: نتنياهو مستعد لإحراق كل شيء لتفادي هذا الأمر
» فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر
» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا
» إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
» الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام
» "كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي
» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد
» انتشار فرق فحص بأسوان بعد اكتشاف إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:19 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب