شاهد .. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد فوز الزمالك على الترجي

أحمد عادل شعبان
عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" - لاعب الزمالك - للقيام بحركة مسيئة قام بها بعد مباراة السوبر أمام جماهير الأهلي .
وكرر "شيكابالا" الحركة المسيئة أثناء احتفال مصطفى محمد لاعب الزمالك في غرفة خلع الملابس في أعقاب تأهل الزمالك لنصف النهائي .
وكان اتحاد الكرة قد قرر عقاب شيكابالا يإيقافه 8 مباريات بعد الحركة التي قام بها في مباراة السوبر.
شيكابالا بيمسى عليكوا من قلب رادس ?????? pic.twitter.com/QsiNp80rCf— Saad gamal (@SaadGaamal) March 6, 2020
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