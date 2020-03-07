  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فريق الأهلي

تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز

كارتيرون

أغرب ما فعله كارتيرون مع لاعبي الزمالك بعد التأهل لنصف النهائي

وائل عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد بتدوينة نارية بعد إساءة أخيها لها

مرتضى منصور

مرتضى منصور يحرج خالد الغندور على الهواء: كلامك غلط

شيكابالا

شاهد .. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد فوز الزمالك على الترجي

أحمد عيد عبد الملك

طلب مفاجيء من أحمد عيد لـ"مرتضى" بعد فوز الزمالك على الترجي

هاني الناظر

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء تهديد فيروس كورونا

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على إثيوبيا بسبب بيانات أزمة سد النهضة

فيروس كورونا

3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع فيروس "كورونا"

فتح باب الالتماسات اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس

هذا ما قاله رئيس جامعة عين شمس عن حظر النقاب

ياسمين عبد العزيز ترد بتدوينة نارية بعد إساءة أخيها لها

الصفحة الأخيرة

وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"

#

سر إلغاء مداخلة شقيق ياسمين عبد العزيز مع الإبراشي في اللحظات الأخيرة

#

فنان شهير يهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز: حد يقول على أخته كدا؟

#

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد هجوم شقيقها المسيء ضدها

وائل عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

شقيق ياسمين عبد العزيز

خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن صمتها وكتبت تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" فسرها كثيرون أنها ردًا على أخيها وائل عبد العزيز بعد إساءته لها بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

واستعانت ياسمين بآية قرآنية حيث قالت : "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".

و شن وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - هجوما شرسا على أخته بعد ما تردد عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

وقال "عبد العزيز" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

وأردف: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين .. أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجاله البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تعليق مفاجيء من مؤمن زكريا على لقاء نجم الزمالك مع إبراهيم فايق
» الكشف عن حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة
» "الناظر" يقدم نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بـ"كورونا"
» فنانة كبيرة تكشف أسرار مرض نور الشريف وأحمد زكي
» غانتس: نتنياهو مستعد لإحراق كل شيء لتفادي هذا الأمر
» فيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدًا أثريًا وعشرات المنازل بالدرب الأحمر
» تعليق الدراسة في غزة السبت كإجراء احترازي من كورونا
» إغلاق مدينة بيت لحم بسبب فيروس "كورونا"
» الإسلاميون وشيخ الأزهر.. صدام وانقسام
» "كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي
» بالفيديو.. زوج نانسي عجرم يهرب خارج البلاد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب