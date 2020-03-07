» فنانة تعلن عن إصابتها بمرض غريب .. وشكوك أن يكون "كورونا"

أحمد عادل شعبان
حالة من الجدل صنعتها المطربة لطيفة بعد إعلان إصابتها بمرض تتشابه جدًا أعراضه مع أعراض فيروس كورونا .
وقالت المطربة لطيفة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": أنا صارلي أسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو .
وأضافت: ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ما تتخيلوه من اعشاب .
وتساءل الكثير من محبي لطيفة ما إذا كان المرض الذي أصابها له علاقة بكورونا وبخاصة مع تشابه أعراضه مع البرد العادي.
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