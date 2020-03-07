عروسة تصل لقاعة الزفاف بسيارة إسعاف.. ماذا حدث

07 مارس 2020 - 09:38 ص

اشتعلت موقع التواصل الاجتماعي بصور لعروسة اختارت وسيلة جديدة للوصول لقاعة الأفراح، وذلك عبر سيارة الإسعاف.

وبحسب ما تداوله حسابات على تويتر، حيث علق البعض على الصور بالقول:"دى عروسة عاملة فكرة جديدة.. تروح الفرح بعربية إسعاف.. وأول ماتوصل للقاعة العريس يبوسها قبلة فم ترجعلها الروح تانى وجه خجول.. زى سنووايت كده القرد الحكيم (لا أرى)، حيث سخرت قائلة: ده محتاجة قباقيب شجرة الدر.

وتفاعل رواد تويتر مع ما تم تداوله حول الفكرة الجديدة، حيث علق أحد المغردين: "كانت تروح العناية المركزة.. وهو يعمل دكتور".

وعلق آخر: "العريس يبوسها حاجة غريبة أوى يعنى إيه يبوسها مش ينتظر لما يخلفوا".