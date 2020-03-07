» بعد غياب..تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

07 مارس 2020 - 09:59 ص

شاركت إنجي خطاب، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصورة لها بصحبة "هيثم"، داعية له بالرحمة.



وعلقت إنجي خطاب على الصورة قائلة: "الله يرحمك ويغفرلك مش بنساك فى دعائى" .



يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

