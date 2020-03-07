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الكويت.. فيروس كورونا يمنع تقديم “الشيشة” في المقاهي

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الشيشة الإلكترونية
الشيشة الإلكترونية
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وكالات - الدويني فولي

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الشيشة

تقديم

خطورة

فيروس كورونا

قررت السلطات الكويتية، منع تقديم “الشيشة”، في المقاهي داخل البلاد، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أيضا وقف الرحلات الجوية إلى بعض البلدان بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك من ضمن الإجرءات الاحترازية كما أكدت.

وجاءت الدول التى تم وقف رحلات الطيران إليها: ”مصر، الفلبين، سوريا، لبنان، سريلانكا، بنجلاديش والهند.

وبحسب صحيفة الراي، فوقف الرحلات سيستمر لمدة أسبوع لتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوافدين القادمين إلى البلاد لضمان الأمن الصحي وعدم تفشي الفيروس في الكويت.

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في  البلاد مسجلًا عدة إصابات.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان لها، اليوم، إنها أصدرت تعميمًا لجميع  المسافرين الوافدين القادمين من تركيا والفلبين والهند وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، لإجراء فحص طبي “شهادة – PCR”، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم للبلاد.

وشددت الإدارة، على أن يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة لدى سفارة الكويت، لافتةً إلى أنه حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

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