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"بتتعلم البوس في الفلانتين" فنانة شهيرة تروي موقفا صادما لابنتها

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داليا مصطفي
داليا مصطفي
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إيمان هاني

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سي بي سي

منى الشاذلى

داليا مصطفى

شريف سلامة

سردت الفنانة داليا مصطفى، موقفا وصفته بالصادم لابنتها دفعها إلى البكاء والصدمة من فعلها، قائلة: "اكتشفت دخول بنتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح بالشات الجماعي فاكتشفت كوارث يتحدث فيها الأطفال منها تعليم البوس في الفلانتين".

وأضاف خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها تتعامل مع ابنتها دائما على أساس أنها طفلة في الصف الثاني الإعدادي،حتى حدث هذا الموقف المفاجئ منذ عدة أيام جعلها تبكي وتغير وجهة نظرها تجاهها.

وتابعت: "الحوار الذي سمعته بين الأطفال كان في منتهى "البجاحة، بيتعلوا البوس في الفلانتين"، فجأة لاقتني بتصل بوالدها في السفر وبقوله: "سلمى كبرت خلاص".

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