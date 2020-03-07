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بعد فيديو الانتحار.. مني فاروق تثير الجدل بـ رقصة

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الفنانتان مني فاروق وشيماء الحاج
الفنانتان مني فاروق وشيماء الحاج
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علا خطاب

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انتحار

محمد رمضان

رقصة

مني فاروق

عقب إثارتها حالة من الجدل بعد فيديو الانتحار، نشرت الفنانة منى فاروق، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أحد اغاني الفنان محمد رمضان، ما نال إعجاب متابعيها.

وظهرت منى فاروق، في الفيديو، أثناء جلسة تصوير جديدة بالزي الأردني، هي ترقص على أنغام أغنية محمد رمضان "رايحين نسهر".

وعلقت منى فاروق، على الفيديو، قائلةً: "كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتي إلى الأردن".

وتلقت منى فاروق عددا من التعليقات الإيجابية على الفيديو، حيث أكد البعض في التعليقات أنها تجاوزت محنتها بعد تهديدها بالانتحار.

وكانت منى فاروق نشرت فيديو لها منذ فترة قصيرة تتحدث فيه عن أزمتها التي تسببت في دخولها السجن وكيف يتعامل معها المقربون منها وهددت بأن تلجأ للانتحار.


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