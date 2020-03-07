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رقم صادم تعلنه الصحة العالمية عن إصابات "كورونا" وأزمة اقتصادية محتملة

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رقم صادم لإجمالي عدد المصابين بفيروس"كورونا" حول العالم والذي تجاوز 100 ألف مصاب بينهم ما يزيد على 80 ألف مصاب بالفيروس في الصين وحدها، وتتوزع باقي الأرقام على 91 دولة ومنطقة، فيما بلغت أعداد الوفيات بالفيروس 3400 .

وإلى جانب الخسارة الكبيرة في الأرواح فهناك أيضا الأزمة الاقتصادية التي ترافقها والتي عانت منها العديد من الأسواق أولها الصين ورافقتها الأسواق العالمية في نيويورك وفرانكفورت وباريس ومدريد وميلانو ولندن أمس خسائر كبيرة ما ينبئ بعواقب اقتصادية على المدى الطويل حسبما نشرت "صدى البلد".

وفي سياق متصل تراجعت أسعار النفط بأكثر من 9% على خلفية إخفاق المحادثات بين منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" وروسيا بشأن خفض الإنتاج ردا على انخفاض الطلب بسبب كورونا المستجد"كوفيد_19".

وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع بنسبة 2.72% كما سجلت كل البورصات الأوروبية انخفاضا بلغ 4% في باريس و 3.23% في لندن و3.60في فرانكفورت.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية انخفاض في عدد السياح في العالم 2020 بنسبة تتراوح بين 1% و3% ما يعني خسارة بين 30 إلى 50 مليار دولار.

 


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