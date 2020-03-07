  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى وصن داونز

بث مباشر الأهلى يواجه صن داونز

الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني يتولي إدارة كورونا بدلا من الصحة

مدير الحجر الصحي

مدير الحجر الصحي: سلاح المؤمن الوضوء

محمد صلاح

"صلاح" يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وكيل مجلس النواب: "إحنا مبنسلقش قوانين"

فايلر

مفاجآت بتشكيل الأهلى لمواجهة صن داونز

كورونا

128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

مستشار بن زايد: هذا ما سيحصده كورونا خلال 2020

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الأسبوع المقبل

عاجل.. «مصر للطيران» تعلن تعليق رحلاتها للكويت

ارشيف

مروع.. أم ترضع ابنتها "مية نار"

برلماني يكشف عن خطة الدولة لمواجهة "كورونا"

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الفنان " أحمد سعد" يكشف مفاجأة عن إخلاء الكعبة بسبب كورونا

#

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

#

سؤال عن حقيقة وجود صينيين مصابين بـ«كورونا» في مصر

#

هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"

البرلمان

مجلس النواب

الرئيس السيسي

فيروس كورونا

قال النائب حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الدولة المصرية تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بكل أجهزتها وليست وزارة الصحة فقط.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن الدولة المصرية تعمل على تأمين المواطنين من انتقال هذا الفيروس، خاصة فى المعابر والموانئ البحرية والجوية وتتخذ كل الإجراءات مع من يشتبه فيهم فى حمل المرض.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى اتخذت خطوة كبيرة جدًا بعد أن أوفدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ووفد معها لدولة الصين الشقيقة محملة بهدية رمزية للشعب الصينى للإعلان عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع الحكومة الصينية والشعب الصينى فى محنته.

وأوضح أن فيروس كورونا مؤثر بصفة كبيرة فى الصين، حيث ظهر فيها لأول مرة وأدى إلى شلل اقتصادى للصين والدول المتعامل معها ومصر منها، مشيرًا إلى أن كل المصانع والأسواق المعتمدة على مدخلات الصين متوقفة، بالإضافة إلى تأثر السياحة فى كل دول العالم بعد فرض حظر على المسافرين والقادمين من الدول التى ظهر فيها إصابات بفيروس كورونا.

واختتم: نتمنى أن يختفى فيروس كورونا قريبا، خاصة أن الخبراء كشفوا عن أن هذا الفيروس القاتل سيبدأ فى الانحصار مع ارتفاع درجات الحرارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فاشينيستا كويتية شهيرة لمتابعيها: "كفاية حسدتوني"
» خليجي يتنكر في زى سيدة و يرتدي النقاب لتنفيذ هذه الجريمة
» برلماني يكشف عن خطة الدولة لمواجهة "كورونا"
» منى فاروق تثير الجدل بوصلة رقص بالعباءة
» احذر.. تجاعيد الأذن تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير
» إيران: إغلاق المساجد والصلاة فردية
» كورونا يصل "المالديف".. وعزل جزيرتين سياحيتين
» نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز
» اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي
» مفاجأة غير متوقعة عن علاقة ياسمين عبدالعزيز والعوضي
» " فلوكس" يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب