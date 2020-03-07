حفيدة هاني شاكر تصدمه بسؤال عن "بنت الجيران"

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرد فيه نقيب الموسيقيين، هاني شاكر على تصريحات الفنان أحمد السقا التليفزيونية التي صرح فيها قائلا: "سواء اتفقنا أو اختلفنا مع أغنية "بنت الجيران لكنها أعجبته".

وعقب هاني شاكر خلال تصريحه لبرنامج et بالعربي: "أنا بحب (بنت الجيران) ولا أختلف مع أحمد السقا، ولكن حفيدتي مليكة جاءت وسألتني يعني إيه كلمة حشيش، فهل أحمد السقا مبسوط، إننا نتحدث مع أطفال في عمر الست سنوات عن الخمور والحشيش".

وأكد نقيب الموسيقيين أنه طالب شاكوش بحذف "خمور وحشيش" من أغنية "بنت الجيران" وهو لم يتم يلتزم بذلك.

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