» منى فاروق تثير الجدل بوصلة رقص بالعباءة

07 مارس 2020 - 02:24 م

أحدثت الفنانة ?منى فاروق?، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو لجلسة تصوير لها، وهي ترقص على مهرجان "بم بم" للفنان محمد رمضان.

ونشرت منى فاروق الفيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مرتدية العباءة وترقص وهي جالسة بينما كان احد المصورين يلتقط لها مجموعة من الصور.

وعلقت منى فاروق على الفيديو، موضحة أنها كانت في جلسة تصوير بالأردن.

ويبدو أن منى فاروق تخطت محنتها، إذ ظهرت سعيدة في الفيديو وهي تؤدي حركات رقص، فيما تباينت ردود فعال متابعيها ما بين مؤيد لها وان تخرج من حالتها النفسية وتفرح، وما بين مهاجم ومتهمًا إياها بعدم التوبة وأنها تريد الإثارة.

وكانت منى فاروق قد هددت بالانتحار، إثر الحالة النفسية التي مرت بها عقب أزمة الفيديو الإباحي الذي ظهرت فيه مع الفنانة شيما الحاج، والتي تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وأوضحت منى فاروق أنها لا تستطيع العيش وان الجميع ينفر منها ويبتعد عنها ولا تجد فرصة للعمل، مطالبة الجميع بمسامحتها لكى تتمكن من مواصلة العيش.