سعودية تطلق النار على نفسها وتترك رسالة صادمة

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محمد فضل- متابعات

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فتاة سعودية

أقدمت فتاة سعودية في العقد الثاني من عمرها، على الانتحار بإطلاق النار على نفسها، تاركة خلفها رسالة صادمة.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الفتاة قتلت نفسها في منزل ذويها بمحافظة الشملي 180 كلم غرب حائل، وتركت قصاصة ورقية مكتوب عليها عبارة «الانتحار للأقوى».

ونقلت صحيفة سبق السعودية، عن مصادر أمنية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن انتحار فتاة سعودية في العقد الثاني من العمر يوم الأربعاء الماضي 9/ 7/ 1441هـ، وذلك في منزلها بمحافظة الشملي.

وبمباشرة الجهات الأمنية، اتضح أن الفتاة قامت بالانتحار بإطلاقها النار على نفسها من مسدس كان بحوزتها، كما وُجدت رسالة بجوارها كتب فيها «الانتحار للأقوى»؛ حيث قامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع؛ لمعرفة أسباب انتحار الفتاة.


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