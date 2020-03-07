» صورة تاريخية للملك سلمان تعود لعام 1955

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صورة تاريخية

نشر حساب «دارة الملك عبدالعزيز»، على موقع التغريدات القصيرة  "تويتر"، صورة تاريخية نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه حينما كان أميرا لمنطقة الرياض عام 1375هـ/ (1955م.

يذكر أن  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد ‎تولّى منصب أمير منطقة الرياض، حيث تم تعيينه بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من العمر، بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م، وبعد عام واحد عُيّن حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م.

واستمرّ أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة، إلى إحدى أسرع العواصم نموًّا في العالم العربي اليوم.


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