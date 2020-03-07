ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

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السعودية

الملك سلمان

محمد بن سلمان

انقلاب

الأمير سطام

بعد المزاعم والشائعات التي نشرها البعض عن وجود "انقلاب" تمثل في اعتقالات من الأسرة الحاكمة في السعودية، خرج الأمير سطام بن خالد آل سعود، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في المملكة، عن صمته نافيًا تلك الشائعات، ومؤكدًا دعمه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الأمير سطام عبر حسابه على موقع الترغيدات القصيرة "تويتر" :« كل فترة تخرج علينا إشاعات تبث سمومها داخل الوطن الهدف من ورائها هو بث الفتنة وضرب اللحمة الوطنية بين المواطن وولاة أمره».

وتابع الأمير سطام :« في النهاية هؤلاء الحاقدين والعابثين لا يدركوا ولا يعرفوا أن الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد حفظهم الله».

كما تداول رواد موقع التغريدات  «تويتر»، هاشتاج، « كلنا سلمان كلنا محمد»، الذي تصدر ترند تويتر في المملكة بعد ساعات قليلة من تدشينه، وشارك فيه آلاف السعوديين، لإعلان تأييدهم لولاة الأمر ورفض الفتنة.

وكانت تقارير أجنبية، زعمت أن قوات الأمن قامت باعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز - شقيق العاهل السعودي - والأمير محمد بن نايف ، وأحد أشقاء ين نايف، وهو ما تم نفيه من النشطاء والمراء، لكن لم تصدر المملكة بيانًا رسميًا للرد عليه.


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