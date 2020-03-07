بالفيديو.. قارب تركي يطارد آخر يوناني أعاد لاجئين لتركيا

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طارد قارب خفر سواحل تركي، قارب سواحل يوناني في بحر إيجة، عقب إعادة لاجئين للمياه الإقليمية التركية، وبث الفيديو الحكومة اليونانية.

من جهتها قالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت إن الفيديو وثق لحظات مطاردة خفر السواحل التركي لزورق يوناني حاول إجبار مجموعة من طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.

وقالت مصادر أمنية تركية إن فرق خفر السواحل التركي رصدت محاولة الجانب اليوناني إجبار زورق يقل طالبي لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل منطقة "بادملي" غربي تركيا.

وأوضحت المصادر أن الفرق التركية انتقلت على الفور إلى المنطقة، وأبعدت الزورق اليوناني من المياه الإقليمية التركية. ووثقت عملية المطاردة من خلال هاتف محمول.


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