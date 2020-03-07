فنان لبناني شهير يضبط «عضو ذكري اصطناعي» بحقيبة خطيبته

07 مارس 2020 - 05:02 م

في واقعة صادمة، عثر فنان لبناني شهير على "عضو ذكري اصطناعي"، في حقيبة خطيبته، التي اعترفت له بهوسها الجنسي.

الواقعة كشفها موقع "الفن" اللبناني، واصفًا الفنان بأنه "معروف"، وخطب حبيبته التي كان قد وقع في غرامها قبل سنة تقريباً، وكان يخطط للزواج منها، قبل أن تخبره أنها مهووسة ?جنسية?.

وحسب الموقع، فإن خطيبته اعترفت له أن أداءه معها في الفراش لا يلبي حاجتها، وبدلاً من الخيانة، قررت ان يكون لديها ?عضو ذكري? إصطناعي فكلفت صديقة لها بشرائه من الخارج، مقابل 200 دولار أميركي.

وأشار الموقع إلى أن الفنان قرر الإبتعاد عن حبيبته، ، الا أن عملية الإنفصال لم تتم بعد بين الطرفين، وهناك مشاورات حول الإستعانة ب?طبيب نفسي? لمعالجة الحبيبة على سبيل الفرصة الأخيرة، لعل الأمر ينجح ويحمي الفنان نفسه من الفضيحة.