الأهلي يتخطى صن داونز ويتأهل للدور نصف النهائي

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الاهلى

نصف النهائي

نتيجة الأهلي

الأهلي وصن داونز

تأهل النادي الأهلي، للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع فريق ماميلودي الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما.

ليستفيد النادي الأهلي من فوزه بثنائية نظيفة على صن داونز في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الأسبوع الماضي.

وأقيمت مباراة العودة من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم بين الفريقين على ملعب صن داونز تحت قيادة الحكم بكاري جاساما.

على معلول أحرز هدف التقدم للنادي الأهلي في الشوط الأول، بينما أدرك بطل جنوب إفريقيا هدف التعادل، من كرة شكك المحللون في صحتها بداعي التسلل.

وبهذا التعادل، يتأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي من البطولة، لملاقاة الصاعد من فريقي الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.

وسافر النادي الأهلي من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جوهانسبيرج يوم الأحد الماضي، مع فريق صن داونز على متن طائرة واحدة.

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