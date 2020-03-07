  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

تركي آل الشيخ

بعد استقالته..تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على تأهل الأهلي

الملك سلمان وولي العهد

ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

الأهلي وصن داونز

الأهلي يتخطى صن داونز ويتأهل للدور نصف النهائي

الفيديو

بالفيديو.. قارب تركي يطارد آخر يوناني أعاد لاجئين لتركيا

صلاح

محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث

عادل أدهم

عادل أدهم.. تبرأ ابنه منه وطرده أمام الجميع

جثة

سعودية تطلق النار على نفسها وتترك رسالة صادمة

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

آخر الأخبار

الطفل مجدي
الطفل مجدي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

والسبب صادم.. تغريم الأب منقذ ابنته بالإسماعيلية

#

منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل واقعة التحرش الجماعي

#

طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل

#

شاهد الصور.. مستشفى يستقبل 12 توأمًا

طفل

قطار

شبرا الخيمة

مجدي

أنقذ طفل في العاشرة من عمره، ركاب قطار بلغ عددهم 1000 راكب، من كارثة محققة كادت أن تؤدي إلى مقتل وإصابة المئات، لولا الحيلة الذكية التي استخدمها الطفل مجدي فرحات.

ففي الستينات كانت القصة الشهيرة التي تحدثت عنها الصحافة القومية، وهي قصة الطفل مجدي التي كانت تدرس في المرحلة الإبتدائية فى كتاب المطالعة.

وتدور القصة حول الطفل مجدى فرحات 10 سنوات طالب بالصف الخامس فى مدرسة بلال الإبتدائية بميت نما فى شبرا الخيمة، والتي أعاد نشرها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتذكير بها.

بقول ناشر القصة، : «خرج مجدى فى مشوار ظاهره هيشترى خميرة لوالدته، وباطنه حينقذ 1000 راكب على حافة الموت أو الإصابة».

وتابع :« أثناء مشيه بالقرب من مزلقان ميت نما "ناما" شاف قضيب سكة حديد مكسور، والكسر كفيل بقلب قطر بالكامل.. القطر المجرى "القاهرة إسكندرية " دقايق ويوصل لمكان الكسر.. ده اللى خطر على بال مجدى".

وأضاف :" سكان مناطق المزلقانات عقولهم بتتحول مع الوقت لهيئة إستعلامات عن مواعيد القطارات ومواعيد تأخيراتها.. مجدى قلع البلوفر، وبعد مسافة بعيدة عن الكسر شاور بالبلوفر للسواق فى تحذير، وكل خوفه إن السواق يعتبرها شقاوة ولعب عيال، وعلشان يثبت للسواق إن الأمر خطير كان بيجرى فى إتجاه القطر، فالقطر فعلآ وقف.. نزل السواق والركاب، وبعد ما ماعرفوا الحكاية شالوه وحضنوه وشكروه، وخدوا عنوانه".

واستطرد الراوي :« عشرات من الهدايا بعتها ركاب القطر لبيت مجدى، وكرمته المصلحة بشهادات إستثمار ورحلة لأسوان، وكتبت عنه الصحف والمجلات.. وكان أجمل تكريم.. قطر يصفر تحية شكر لما يعدى جنب بيت مجدى».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "شوبير" يشيد بـ"الشناوي" و"شريف إكرامي" يفاجئهما بهذا الأمر
» انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض
» صورة تاريخية للملك سلمان تعود لعام 1955
» خليجي يتنكر في زى سيدة و يرتدي النقاب لتنفيذ هذه الجريمة
» فاشينيستا كويتية شهيرة لمتابعيها: "كفاية حسدتوني"
» منى فاروق تثير الجدل بوصلة رقص بالعباءة
» احذر.. تجاعيد الأذن تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير
» إيران: إغلاق المساجد والصلاة فردية
» كورونا يصل "المالديف".. وعزل جزيرتين سياحيتين
» نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز
» اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:33 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب