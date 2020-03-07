بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

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الطيب حسين

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الكونغو

الرجاء

مازيمبي

شهدت أحداث فريق الرجاء البيضاوى المغربى، أمام مازيمبى الكونغولى، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بأرض الأخير، واقعة مؤسفة عندما تعرض الفريق الضيف لاعتداء بـ"السكاكين".

وتعرض لاعبو والجهاز الفنى للفريق المغربي للاعتداء عقب اللقاء ما أسفر عن جروح بأفراد الجهاز.

وبين شوطي المباراة تعرضت غرفة تغيير الملابس الخاصة بفريق الرجاء تعرضت للاقتحام من قبل مجهولين.

ومنع الأمن الكونغولي اللاعبين من الدخول إليها بين شوطى المباراة.

وأضاف الموقع أن لاعبى الرجاء المغربى اضطروا للجلوس على الأرض خارج غرفة تغيير الملابس بعد التهديد الذى تعرضوا له في فترة بين الشوطين.



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