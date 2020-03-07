» "شوبير" يشيد بـ"الشناوي" و"شريف إكرامي" يفاجئهما بهذا الأمر

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الاهلى

صن داونز

شريف اكرامى

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، عقب صعود الفريق للدور نصف النهائي من بطولة أبطال إفريقيا اليوم السبت.

ونشر "شوبير" صورة لـ"الشناوي" ترصد احتفال الأخير، واكتفى بإرفاق وسم التصفيق على الصورة، في إشارة للإشادة بحارس عرين الأهلي.

وتفاعل شريف إكرامي حارس الأهلي مع الصورة  الذي أبدى إعجابه بها.

وتألق الشناوي أمام صن داونز بشكل لافت اليوم وأنقذ فريقه من أكثر من فرصة محققة.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1.

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