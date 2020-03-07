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«السيسي» يصدر توجيهات للحكومة بشأن الأسعار

الحياة السياسية

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أحمد سالم

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهًا بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأوضح السيسي، أن ذلك يأتي من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين.

هذا بالإضافة إلى إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

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