  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

سامح شكري

مصر: بيان إثيوبيا مرفوض جملة وتفصيلًا

وزيرة الصحة

عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ «الغزالي» كيف انتقل من الشك إلى الإيمان الكامل بالإسلام؟

ارشيفية

كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

الرئيس السيسي

«السيسي» يتدخل لتخفيض الأسعار

ارشيفية

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

الملك سلمان وولي العهد

ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

فتحي مجدي ووكالات

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف: خطر الإرهاب ليس أقل من خطر الفيروسات

#

أمريكا تحظر تصدير الكلاب البوليسية لمصر

#

بعد حادثة الفيديوهات..جوهرة تغادر مصر إلى الكويت

#

الكويت تحذر رعاياها في لندن: لا تحملوا ساعات ومبالغ كبيرة

دعت سفارة الكويت في القاهرة، المواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر إلى المغادرة والعودة إلى بلادهم في "أسرع وقت".

وخصصت السفارة "أرقام طوارئ" للاتصال عبرها، داعية رعاياها في مصر إلى التواصل معها من خلالها حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.

ودعت السفارة، المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة للبلاد ابتداء من اليوم السبت إلى مراجعة مقر السفارة.

وقالت السفارة في بيان إنه "على المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة خلال فترة إيقاف الرحلات الجوية ابتداء من اليوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجيزة 6 شارع محمد صبحي وكذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق هيلتون هليوبوليس (فيرمونت سابقًا) في منطقة (مصر الجديدة) شرق القاهرة".

وشددت على "ضرورة أن يقوم المواطنون الكويتيون باإضار جميع الثبوتيات الرسمية، وتذاكر السفر مع الاتصال على الرقم التالي للسفارة: (00201210444449).

كان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي مساء الجمعة وقف حركة الطيران مع سبع دول، من بينها مصر لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19).

وقبلها بيوم واحد، أوقفت الحكومة الكويتية، قرارًا يفرض إجراءات فحص خلو من كورونا "PCR "، اشترطته قبل يومين على القادمين من 10 دول.

وطلبت الحكومة، تكليف الإدارة العامة للطيران المدني، بوقف العمل بالتعميم القاضي بشأن فرض إجراءات فحص "PCR " على المسافرين القادمين من بعض الدول.

وأرجعت القرار إلى تعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات المطلوبة لأسباب تقنية لا تتوافر لدى بعض الدول.

والثلاثاء الماضي، أصدرت إدارة الطيران تعميما يلزم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنجلادش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان، بإجراء فحص "PCR "، يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد قبل دخولهم الكويت، بدءًا من 8 مارس الجاري، قبل أن توقف العمل، الخميس.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر 2019، وانتشر حتى الخميس، في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع
» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا
» إيطاليا:1250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في ساعات
» مقتل 30 شخصًا في حادث سير بسوريا
» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران
» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم
» تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت
» فيديو.. فنانة شهيرة تبكي بسبب سؤال «مخجل» لابنتها المراهقة
» بعد عبور صن داونز.. "معلول" يفاجئ إدارة الأهلى
» إصابة زعيم الحزب الحاكم في إيطاليا بـ"كورونا"
» انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب