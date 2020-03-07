كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

07 مارس 2020 - 07:54 م

سجلت السلطات الإيرانية اليوم السبت 1076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت حالة التأهب القصوى في 3 محافظات.

وأشارت الوكالة إلى أن المحافظات الثلاث هي قم وجيلان ومازندران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.

من جهته أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.