لهذا السبب.. مدرب صن داونز يعلن غاضب من حارس الأهلي

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الشناوى

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أعرب المدير الفني لصن داونز، بيتسو موسيماني، عن حزنه من إهدار محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للوقت، متوقعًا أن يكون رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غير سعيد أيضًا.

وأضاف «موسيماني» في المؤتمر الصحفي عقب توديع دوري أبطال إفريقيا: «أنا حزين لأن حارس الأهلي كان يهدر الوقت، لكن هناك أشياء لا يمكن أن نغيرها فنحن في إفريقيا ولسنا في أوروبا».

وتحدث عن المدير الفني للأهلي متوقعًا موقفه من إهدار الشناوي للوقت: «بالطبع السيد رينيه فايلر لم يكن سعيدًا بما حدث خلال المباراة».

وتابع: «الأهلي يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، وخير مثال على ذلك أليو بادجي، وأليو ديانج ورمضان صبحي الذي لم يشارك في المباراة».

وأضاف: «لقد واجهنا الأهلي اليوم بمهاجم رابيد فيينا (أليو بادجي) الذي انتقل للفريق مقابل 2 أو 3 مليون دولار».

ويشار إلى أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على صن داونز بنتجية 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة النجم الساحلي والوداد البيضاوي.


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