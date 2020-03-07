» إيطاليا:1250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في ساعات

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إيطاليا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 148

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 5883 شخصا، مسجلة اليوم السبت لوحده 1253 إصابة جديدة ومؤكدة.

وأضافت السلطات في البلاد أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 233، مقارنة بـ197 أعلن عن وفاتهم يوم الجمعة 6 مارس.

ومساء أمس الجمعة أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس داخل البلاد من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 4636 حالة بينها لدى مسؤولين كبار في إقليم لومبارديا الشمالي.

وتعد إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حاجز 100 ألف شخص، حيث أكدت الإحصائيات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم بلغ حتى الآن 103725 حالة.

وسجلت غالبية هذه الإصابات في الجزء القاري من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

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