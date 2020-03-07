عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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اصابات كورونا

ارتفاع إصابات كورونا

باخرة الأقصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ارتفاع عدد الحالات التي تم اكتشاف حملها لفيروس كورونا المستجد بالباخرة السياحية في الأقصر، إلى 45 حالة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن المركب كان على متنها 171 شخصا، من بينهم 101 شخص أجنبي، و70 مصريًا، وبعد اكتشاف بؤرة الإصابة تأكدنا من وجود 45 حالة حاملة للفيروس منذ أمس الجمعة، بينهم 19 أجنبيًا.

وأوضحت أنه خلال فترة تواجد فريق وزارة الصحة الوقائي في الأقصر تم إعادة التحاليل مرة أخرى وخرجت بسلبية 11 حالة كانت مصنفة على أنها حاملة لفيروس كورونا، وهم في طريقهم الآن إلى مستشفى العزل بمطروح.

وكانت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12 حالة إيجابية حاملة لفيروس (الكورونا) المستجد (كوفيد -19)، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.


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