» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من تونس بعد تخطي عقبة فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفور وصولهم، خضع أفراد بعثة نادي الزمالك لفحوصات طبية في مطار القاهرة، تخوفا لتعرض أي فرد من البعثة للإصابة بفيروس كورونا في الفترة الحالية.

وكانت بعثة الفريق وصلت للقاهرة قادمة من تونس بعد تخطي عقبة فريق الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين راحة غدًا على أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.