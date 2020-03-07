  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

سامح شكري

مصر: بيان إثيوبيا مرفوض جملة وتفصيلًا

وزيرة الصحة

عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ «الغزالي» كيف انتقل من الشك إلى الإيمان الكامل بالإسلام؟

ارشيفية

كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

الرئيس السيسي

«السيسي» يتدخل لتخفيض الأسعار

ارشيفية

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

الملك سلمان وولي العهد

ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع

آخر الأخبار

شاكوش
شاكوش
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

حفيدة هاني شاكر تصدمه بسؤال عن "بنت الجيران"

#

أطفال يرقصون على "بنت الجيران" داخل حضانة بالزيتون

#

بعد طلاقها.. نوال الزغبي ترقص على "بنت الجيران"

#

رقص ساخن بالكويت على "بنت الجيران"

علق متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على أغنية مهرجان بنت الجيران للمطرب حسن شاكوش.

وكتب عبر "فيس بوك": "بنت الجيران الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة... إبداع حسن شاكوش وعمر كمال. إيه رأيكم بيها؟ وسمعتوها بحفل استادالقاهرة؟".

وحظيت أغنية "بنت الجيران" باهتمام واسع وحصدت ملايين مرات الاستماع على مواقع يوتيوب وسان كلاود.

وتجاوزت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى، أبرزها أغنية حديثة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير "إيلون ماسك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع
» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا
» إيطاليا:1250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في ساعات
» مقتل 30 شخصًا في حادث سير بسوريا
» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران
» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم
» تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت
» فيديو.. فنانة شهيرة تبكي بسبب سؤال «مخجل» لابنتها المراهقة
» بعد عبور صن داونز.. "معلول" يفاجئ إدارة الأهلى
» إصابة زعيم الحزب الحاكم في إيطاليا بـ"كورونا"
» انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب