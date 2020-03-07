» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع

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علق متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على أغنية مهرجان بنت الجيران للمطرب حسن شاكوش.
وكتب عبر "فيس بوك": "بنت الجيران الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة... إبداع حسن شاكوش وعمر كمال. إيه رأيكم بيها؟ وسمعتوها بحفل استادالقاهرة؟".
وحظيت أغنية "بنت الجيران" باهتمام واسع وحصدت ملايين مرات الاستماع على مواقع يوتيوب وسان كلاود.
وتجاوزت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى، أبرزها أغنية حديثة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير "إيلون ماسك".
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