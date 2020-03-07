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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط بالمنيا

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الوزير
الوزير
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الطيب حسين

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وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر حيث تابع الوزير يرافقه محافظ المنيا معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه. ويشمل عدد 43 عملاً صناعياً ، منها عدد 30 كوبري تضم ( 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و 17 نفقًا ) لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف
ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30

وصرح وزير النقل أن هذا المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط

مضيفا أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، مشيرا إلى أنه اعتبارًا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري) وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).

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