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وزير الأوقاف عن إلغاء الحج: حياة البشر أهم

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إلغاء الحج

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يجوز إلغاء فريضة الحج هذا العام إذا أكدت الجهات المختصة أنه يشكل خطر على حياة البشر.

وأضاف جمعة، في كلمته بمؤتمر كلية أصول الدين جامعة الأزهر، اليوم، أن إلغاء صلاة الجمعة عند تأكيد الجهات الصحية الرسمية على حظر التجمعات أمر لا حرج فيه بل قد يكون في أحوال الخطر الصحي الداهم واجبًا، لكننا في مصر لسنا بحاجة للإلغاء، وهناك تنسيق مع كل مؤسسات الدولة، وتحديد الموقف اختصاص الجهات الصحية، مطالبا بعدم الانسياق وراء دعوات تصدر من صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير إن دفع انتشار أي وباء يشكل خطرا على البشرية، وحماية النفس البشرية من المقاصد الكلية التي دعا لها الإسلام، واليوم مصر ليست في حاجة لمنع صلاة الجمعة وإذا حظرت أي دولة جميع التجمعات بما فيها الجامعات والمدارس ومباريات كرة القدم والمؤتمرات فالجمعة واحدة من تلك التجمعات.

وتابع أن القرار حينئذ سيكون للدولة، وليس جماعات الفيس بوك والرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل العلم من الصحة ويطلبون المنع، فالمنع هنا جائز.

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