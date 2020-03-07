  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد: طقس الخميس معتدل والعظمي بالقاهرة 23

شبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

سامح شكري

مصر: بيان إثيوبيا مرفوض جملة وتفصيلًا

وزيرة الصحة

عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ «الغزالي» كيف انتقل من الشك إلى الإيمان الكامل بالإسلام؟

ارشيفية

كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

الرئيس السيسي

«السيسي» يتدخل لتخفيض الأسعار

ارشيفية

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

شبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

آخر الأخبار

الأرصاد: طقس الخميس معتدل والعظمي بالقاهرة 23
الأرصاد: طقس الخميس معتدل والعظمي بالقاهرة 23
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

عودة البرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار رعدية

#

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

#

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

درجات الحرارة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة.

حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وحذرت الارصاد المواطنين من أنه سيسود على السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجات.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 16 وفاة في فرنسا جراء كورونا
» ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بهدف نظيف
» بالفيديو.. مصرع 8 أطفال في حريق ضخم بالكويت
» سلطنة عمان تعلق رحلاتها إلى مصر بسبب كورونا
» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع
» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا
» إيطاليا:1250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في ساعات
» مقتل 30 شخصًا في حادث سير بسوريا
» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران
» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم
» تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب