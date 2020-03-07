شبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة.

حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وحذرت الارصاد المواطنين من أنه سيسود على السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجات.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجات.

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.