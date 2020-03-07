بمنافسة 80 فرقة كرة قدم.. ختام دوري "حياة" لطلاب المدارس 2020

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اختتمت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة دوري حياة 2020 للعام الخامس  على التوالي، في نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، بالتعاون مع جامعة المستقبل والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

وخصصت المؤسسة، فعالية "دوري حياة 2020"  لدعم مبادرة "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يعتبر دوري حياة فعالية رياضية سنوية في منافسات كرة القدم، يتم تنظيمها لدعم إحدى المبادرات والمجالات التي تخدم الصالح العام..

وفعالية دوري حياة 2018  خُصصت لدعم ذوي الإعاقة، ودوري حياة 2016" كانت قد خُصصت لدعم مستشفى سرطان الثدي، وبمشاركة الكابتن "إكرامي"، بينما خصصت فعالية "دوري حياة 2017" لدعم مبادرة "اطمن على نفسك" لمكافحة فيروس سي، بمشاركة الكابتن "أحمد حسن"، حيث قدمت الفعاليتين دعما خيريا كبيرا، وهو ما تسعى إليه فعالية هذا العام.

وشارك في دوري حياة 2020، 80 فرقة لكرم القدم  مكونة من طلاب المدارس من مناطق مختلفة، ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للمؤسسة.





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