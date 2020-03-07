» سلطنة عمان تعلق رحلاتها إلى مصر بسبب كورونا

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تعليق الرحلات إلى مصر

أفادت صحيفة الشبيبة العمانية في نبأ عاجل منذ قليل، عن تعليق سلطنة عمان رحلاتها إلى لمصر لمدة شهرًا بدءًا من الغد، خوفًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبحسب الصحيفة، فإن الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان قالت: «تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتباراً من الغد ولمدة شهر».

وأضافت  الهيئة في بيان لها: «يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR ) لإثبات الخلو من فيروس كوفيد 19 فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يومًا».

كورونا مصر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ارتفاع عدد الحالات التي تم اكتشاف حملها لفيروس كورونا المستجد بالباخرة السياحية في الأقصر، إلى 45 حالة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن المركب كان على متنها 171 شخصا، من بينهم 101 شخص أجنبي، و70 مصريًا، وبعد اكتشاف بؤرة الإصابة تأكدنا من وجود 45 حالة حاملة للفيروس منذ أمس الجمعة، بينهم 19 أجنبيًا.

وأوضحت أنه خلال فترة تواجد فريق وزارة الصحة الوقائي في الأقصر تم إعادة التحاليل مرة أخرى وخرجت بسلبية 11 حالة كانت مصنفة على أنها حاملة لفيروس كورونا، وهم في طريقهم الآن إلى مستشفى العزل بمطروح.

وكانت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12 حالة إيجابية حاملة لفيروس (الكورونا) المستجد (كوفيد -19)، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.


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