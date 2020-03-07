  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد: طقس الخميس معتدل والعظمي بالقاهرة 23

شبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد

سامح شكري

مصر: بيان إثيوبيا مرفوض جملة وتفصيلًا

وزيرة الصحة

عاجل.. وزيرة الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الشيخ محمد الغزالي

الشيخ «الغزالي» كيف انتقل من الشك إلى الإيمان الكامل بالإسلام؟

ارشيفية

كورونا يتوحش في إيران.. 1000 إصابة جديدة والسلطات عاجزة

الرئيس السيسي

«السيسي» يتدخل لتخفيض الأسعار

ارشيفية

سفارة الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة مصر في «أسرع وقت»

الاعتداء على بعثة الرجاء

بالصور.. الاعتداء على لاعبي الرجاء بـ"السكاكين" عقب لقاء مازيمبي

الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بهدف نظيف

الرياضة

ميسي
ميسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بمشاركة «حجازي».. وست بروميتش يسقط أمام ويجان

#

الفراعنة يهزون شباك "الأفيال" بهدف نظيف

#

السوبر كلاسيكو.. «ميسي» يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل

#

«شيلونجو» يقود الإسماعيلي للفوز على وادي دجلة

حقق فريق برشلونة فوزا هاما على ضيفه فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

لم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة، سوى الكرة التي أهدرها الأسطورة ميسي لبرشلونة من خلال تمريرة رائعة من بوسكيتس عند  الدقيقة 29 .

وفى الشوط الثاني، استمر التعادل حتى الدقيقة 80 عندما سجل ليونيل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن اصطدمت الكرة فى كتف مدافع سوسيداد ليسجلها ليونيل ميسي، وقد لجأ الحكم إلى خاصية تقنية الفيديو VAR قبل احتسابها.

وفى الدقيقة 95 سجل الظهير جوردي ألبا هدفا، ولكن خاصية الـVAR ألغته بداعي وجود ركلة حرة.

وبذلك نجح برشلونة فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بثنائية نظيفة.

واستعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بينما ريال سوسيداد فى المركز السادس برصيد 43 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 16 وفاة في فرنسا جراء كورونا
» ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بهدف نظيف
» بالفيديو.. مصرع 8 أطفال في حريق ضخم بالكويت
» سلطنة عمان تعلق رحلاتها إلى مصر بسبب كورونا
» أفيخاي أدرعي: بنت الجيران إبداع
» فحوصات طبية لبعثة الزمالك في المطار خوفًا من بكورونا
» إيطاليا:1250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في ساعات
» مقتل 30 شخصًا في حادث سير بسوريا
» فيديو مرعب للتخلص من جثث "كورونا" بإيران
» أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ وتصل لهذا الرقم
» تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب