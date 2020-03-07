» ميسي يقود برشلونة للفوز على سوسيداد بهدف نظيف

حقق فريق برشلونة فوزا هاما على ضيفه فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

لم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة، سوى الكرة التي أهدرها الأسطورة ميسي لبرشلونة من خلال تمريرة رائعة من بوسكيتس عند الدقيقة 29 .

وفى الشوط الثاني، استمر التعادل حتى الدقيقة 80 عندما سجل ليونيل ميسي الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد أن اصطدمت الكرة فى كتف مدافع سوسيداد ليسجلها ليونيل ميسي، وقد لجأ الحكم إلى خاصية تقنية الفيديو VAR قبل احتسابها.

وفى الدقيقة 95 سجل الظهير جوردي ألبا هدفا، ولكن خاصية الـVAR ألغته بداعي وجود ركلة حرة.

وبذلك نجح برشلونة فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بثنائية نظيفة.

واستعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بينما ريال سوسيداد فى المركز السادس برصيد 43 نقطة.