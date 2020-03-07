مؤتمر صحفي لقمة "فينجر برينت " وكأس أفريقيا لرواد الأعمال غدًا

07 مارس 2020 - 10:19 م

تقيم مؤسسة تروس مصر للتنمية لتغطية بمشاركة وحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لقمة فينجر برينت غدا 12 ونص ظهرًا بفندق سوفيتيل الجزيرة .



