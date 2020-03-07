مؤتمر صحفي لقمة "فينجر برينت " وكأس أفريقيا لرواد الأعمال غدًا

تقيم مؤسسة تروس مصر للتنمية لتغطية بمشاركة وحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لقمة فينجر برينت غدا 12 ونص ظهرًا بفندق سوفيتيل الجزيرة .
ويشارك في المؤتمر الصحفي معالي وزيرة التخطيط، والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري والدكتور حاتم خاطر رئيس قمه فينجر برينت ورئيس مسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال، وسوف تشهد القمة وللمره الأولى مشاركة شخصيات عالمية ومؤسسات دولية والإعلان عن المرشحين للفوز بمسابقة كأس أفريقيا لرواد الأعمال وتفاصيل معسكر القاهرة لمعايشة وتدريب الشباب الأفريقي المؤهل للفوز بالمسابقة، واعلان الفائزين في أول مسابقة مهنية لتكريم الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.
و النسخه الثالثة لفينجر برينت تعد دورة استثنائية في القاهرة، حيث تعقد على هامش جلساتها الأساسية العديد من الأنشطة والفعاليات الأفريقية ومنها عرض أزياء للملابس الأفريقية ومهرجان للفنون الشعبية الأفريقية وملتقى تدريب للتوظيف محليا ودوليا ، وذلك استكمال للأنشطة التي بدأت بالتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.