إغماءات جراء إطلاق الأمن اليوناني الغاز المسيل على طالبي لجوء

07 مارس 2020 - 10:50 م

أطلقت قوات الأمن اليونانية، السبت، الغاز المسيل للدموع لمنع دخول طالبي لجوء على الحدود؛ ما أدى إلى حالات اختناق وإغماء طالت بعض الأطفال.



وأفاد مراسل الأناضول بأن عدد من طالبي اللجوء أصيبوا بالإغماء جراء استنشاقهم الدخان الكثيف الناجم عن قنابل الغاز.

وأوضح أن الدخان الكثيف أسفر، أيضا، عن حالات اختناق لدى بعض الأطفال من طالبي اللجوء على الحدود التركية اليونانية.

وأشار إلى علاج العديد من طالبي اللجوء في مخيمات ميدانية بالمنطقة.

وتشن القوات اليونانية بين الحين والآخر هجمات بقنابل الغاز لإبعاد طالبي اللجوء عن حدود بلادها.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة التركية وصل إلى 142 ألفا و175 شخصا.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ 27 فبراير/شباط الفائت، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.