لأول مرة.. كوريا الجنوبية تعزل سكان عمارة جراء كورونا

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فرضت السلطات في كوريا الجنوبية، السبت، حجرا صحيا على قاطني عمارة سكنية تضم 142 شخصا، في خطوة هي الأولى من نوعها في هذا البلد الآسيوي.
جاء ذلك إثر تسجيل 46 إصابة بـ"كورونا" بين سكان العمارة، التي تقع في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 94 من قاطني العمارة من أتباع كنيسة شنتشونجي المسيح، التي يُعتقد أن الفيروس انتشر منها في كوريا الجنوبية.
وأكدت أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت إصابة 46 من قاطني العمارة بالفيروس، وهم من المترددين على الكنيسة المذكورة.
ولفتت إلى أن السلطات منعت الدخول والخروج من العمارة بشكل كامل، وأن الحجر الصحي سيستمر حتى 20 مارس/آذار الجاري.
وارتفعت ضحايا "كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 7 آلاف و41 إصابة، و49 وفاة. -

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