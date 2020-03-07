الكشف عن حقيقة طرح البنك المركزي عملات بلاستيكية

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المصريون ـ متابعات

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علق الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، على طرح البنك المركزي عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات مع بداية تفعيل مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "العملة البلاستيكية تعتبر أحدث التقنيات في مجال المال، وهي شبيهة بالعملة التي تصدر حاليًا، ولكنها مصنعة من مادة بلاستيكية رفيعة جدًا سهلة الطي".
وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن دخول مصر مجال طرح العملات البلاستيكية خطوة إيجابية جديدة، وتهدف لمواكبة التطور في سوق المال الحالي، مشيرًا الى أن هناك 30 دولة في العالم فقط تصدر العملات البلاستيكية منهم بريطانيا وكندا.
ولفت إلى أن أهم مزايا إطلاق مصر عملة بلاستيكية منع التزوير، خلاف أن عمرها الافتراضي أكبر، وقد يمتد عمرها لـ5 سنوات، خلاف أنها تمنع من انتقال الفيروسات أو أي أمراض، مشيرًا إلى أن مصر ستبدأ طرح العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، ثم ستمتد للفئات الأخرى وصولًا لـ200 جنيه.
وأضاف أن العملة البلاستكية مقاومة للمياه 10 أضعف، ولن تتأثر بغسلها عند نسيانها في الملابس، مشيرًا إلى أن 70 دولة في العالم ستتحول إلى العملة البلاستيكية الفترة المقبلة.
 

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