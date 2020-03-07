ارتفاع مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 25‎

07 مارس 2020 - 11:30 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، إن 2 من المصابين عادا من السفر مؤخرا من إسبانيا، فيما عاد الثالث قبل نحو أسبوع من مدينة البندقية الإيطالية، أما الأخير فقد كان على تواصل مع وفد سياحي يوناني زار إسرائيل الشهر الماضي، تبين لاحقا أن معظمهم مصابون بالفيروس.

وأشارت إلى أنه تم نقل المرضى إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج.



وفي السياق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، حسب بيان صدر عن مكتبه، بأنّ هناك مريضًا يبلغ من العمر 38 عامًا مصاب كورونا، وهو بحالة حرجة.



وأضاف نتنياهو: "لا يمكننا تقدير وتيرة الإصابات بشكل دقيق لكنها أعلى مما قدرناه".