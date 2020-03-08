» الوداد يعبر النجم ويُكمل المربع الذهبي لأبطال إفريقيا

08 مارس 2020 - 12:00 ص

تأهل الوداد الرياضي المغربي للدور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا، السبت، رغم خسارته بهدف دون رد أمام نظيره النجم الساحلي التونسي.



جاء ذلك في مباراة أُقيمت على الملعب الأوليمبي في مدينة برادس شمالي تونس ضمن إياب الدور ربع النهائي.

دخل النجم الساحلي اللقاء مهاجما، وفرض سيطرته على الميدان معتمدا في بناء هجماته على الجهة اليمنى، عبر المتألق وجدي كشريدة الذي مول مهاجمي الفريق بعدة كرات خطيرة.



في المقابل، سعى الوداد لعدم تلقي هدف مُبكر، واعتمد على تحصين مناطقه الدفاعية والتحول السريع إلى الهجوم عبر المرتدات التي لم تخل من الخطورة.



وعرفت الدقيقة 29 أخطر فرص النجم الساحلي بعد كرة عرضية أرسلها كشريدة وتلقاها كريم العريبي برأسية كادت أن تغير النتيجة لفائدة الفريق التونسي.



في الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض سيطرتهم، وسط تراجع ملحوظ للاعبي الوداد في سيناريو مكرر لأحداث الشوط الأول.



وجاءت الدقيقة 58 لتعلن عن هدف إحياء الأمل للنجم الساحلي من كرة خطفها العريبي وأسكنها بنجاح داخل شباك الحارس رضا التكناوتي.



عقب هدف العريبي خرج الوداد لمناطق الهجوم في محاولة لتخفيف ضغط لاعبي النجم، وكاد إسماعيل الحداد أن يقضي على آمال التونسيين بكرة قوية اصطدمت بالعارضة وتابعها أيمن الحسوني برأسية مرت بردا وسلاما على مرمى أشرف كرير.



بهذه النتيجة، أكمل الوداد الرياضي عقد فرق المربع الذهبي، بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

