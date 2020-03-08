وزيرة الصحة: 250 ألف كاشف عن "كورونا" بدقة عالية

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المصريون ـ متابعات

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أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، أن الوزارة لديها حاليا 50 ألف كاشف عن فيروس كورونا وخلال أيام سيصل الإجمالي إلى 250 ألف كاشف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 70 ألف كاشف.
وأضافت وزيرة الصحة - في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي عرض على قناة «أم بي سي مصر» يوم السبت 7 مارس- أن دقة الكواشف الجديدة تصل إلى 87% مطالبة كل مواطن يشعر بأي أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالتوجه إلى أقرب مستشفى حميات للاطمئنان على صحته. 
وقالت «زايد» إن الوزارة لديها حاليا 8 معامل مركزية تغطي جميع أقاليم مصر، وتجري اختبارات الـPCR، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للأجهزة التي تجري الاختبار لا تتجاوز الـ500 حالة في اليوم.

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