الكشف عن حقيقة تعرض مصر لإعصار خلال الأيام القادمة

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قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات التحليلية، إن الأجواء متقلبة بشكل سريع ما بين ارتفاع ملحوظ وانخفاض في درجات الحرارة وبالتالي يجب عدم تخفيف الملابس بشكل كبير.
وأضاف محمود شاهين - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم- أن من الضروري متابعة النشرة الجوية بشكل يومي حتى نقوم بمعرفة درجات الحرارة اليومية ونقوم بمعرفة الظواهر الجوية المصاحبة للكتل الهوائية التي تؤثر علينا .
وأوضح محمود شاهين، أنه خلال الـ 48 ساعة القادمة هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وستكون درجة الحرارة غدا 26 أكثر من اليوم بثلاث درجات ويوم الإثنين سوف تصل درجة الحرارة إلى 29 ويصاحبها رياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة .
وتابع محمود شاهين، أن نهاية الأسبوع سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار ولكن لا نستطيع الحكم عليها الآن، مضيفا أن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي وهذا بسبب نهاية فصل الشتاء. 

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