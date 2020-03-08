6 معلومات عن الإعلامية لجين غضاضة بعد تأكد إصابتها بـ"كورونا"

08 مارس 2020 - 06:49 ص

بحث كثيرون عبر مواقع التواصل عن اسم الإعلامية اللبنانية لجين غضاضة بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .



وكانت لجين عائدة من انجلترا إلى بلدها لبنان ، وتشعر بشيء من الإعياء ، في وأعقاب الكشف عليها تبين إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى الحريري الجامعي لتطبيق الحجر الصحي عليها .



- لجين غضاضة هي إعلامية لبنانية عملت في قناة MTV اللبنانية قبل زواجها



- تزوجت من ملياردير خليجي في حفل أسطوري تكلف ما يقرب من 10 ملايين دولار.



- بلغت قيمة فستان لجين غضاضة حوالي 30 ألف دولار.



- تزينت ببعض الألماس في تاج الزفاف قيمته حوالي 5 ملايين دولار.



- أنجبت من زوجها الملياردير ابنة عام 2014 .



- بعدها بفترة توفي زوجها بعد صراع مع مرض السرطان .



