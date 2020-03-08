6 معلومات عن الإعلامية لجين غضاضة بعد تأكد إصابتها بـ"كورونا"

أحمد عادل شعبان
بحث كثيرون عبر مواقع التواصل عن اسم الإعلامية اللبنانية لجين غضاضة بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
وكانت لجين عائدة من انجلترا إلى بلدها لبنان ، وتشعر بشيء من الإعياء ، في وأعقاب الكشف عليها تبين إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى الحريري الجامعي لتطبيق الحجر الصحي عليها .
- لجين غضاضة هي إعلامية لبنانية عملت في قناة MTV اللبنانية قبل زواجها
- تزوجت من ملياردير خليجي في حفل أسطوري تكلف ما يقرب من 10 ملايين دولار.
- بلغت قيمة فستان لجين غضاضة حوالي 30 ألف دولار.
- تزينت ببعض الألماس في تاج الزفاف قيمته حوالي 5 ملايين دولار.
- أنجبت من زوجها الملياردير ابنة عام 2014 .
- بعدها بفترة توفي زوجها بعد صراع مع مرض السرطان .
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