والدة عماد متعب تكشف ما حدث لنجلها: إغماء مفاجيء

08 مارس 2020 - 07:01 ص

خرجت والدة النجم عماد متعب عن صمتها ، وذلك لطمانة الجمهور على صحة نجلها بعد إصابته بوعكة مفاجئة .



وقالت في مداخلة مع برنامج "نمبر ون" المذاع على قناة النهار: اتصلت بعماد نجلي وأبلغني أنه بخير .. لقد ذهب إلى المستشفى للاطمئنان على نفسه بعد تعرضه لإغماء مفاجيء .



وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن متعب تعرض لهبوط حاد في الدورة المدوية أثناء لعب الكرة مع أصدقائه ومن ثم تعرض لإغماءة وذهب إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وأثبتت الفحوصات سلامته.



