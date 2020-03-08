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إعلامي بقناة الأهلي:

فايلر صرخ بعد رؤيته هزيمة الأهلي 5-0 أمام صنداونز وهتف بكلمة واحدة

الرياضة

فايلر
فايلر
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أحمد عادل شعبان

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فايلر

كشف الإعلامي محمد فارس - المذيع بقناة الأهلي - ما فعله السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للأحمر - بعد رؤيته لمباراة الأهلي و صنداونز السابقة التي خسر فيها الأحمر بخماسية نظيفة .

وقال "فارس" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" :كما وعدتكم كان لهم فايلر أقرب من تلك الدماء التي تسري بين اوردتهم. ساعات من التحضيرات ظهرت في مباراة الذهاب وهو يستغل كل ثغرات صنداونز ليقدم صنداونز المبارة الأسوء له في سنواته الأخيرة. وفي العودة قالها فايلر لن يسبقونا بخطوة. العودة على نفس الطائرة لكسر كل الحواجز النفسية ، رسالة واضحة انتم تحت انظارنا ، مئات الاسئلة طرحها فايلر على كل لاعب شارك في كارثة بريتوريا الماضية ، حتى دراسة اتجاهات تعامد الشمس في الملعب لقياس مدى تأثيرها على رؤية الدفاع والحارس لم يفوتها فايلر.

أضاف: سيقولون الان ان صنداونز لم يعد كما كان وهو الفريق الذي لم يتخلى عن نجومه كما فعل الترجي ، وهو الفريق الأفضل بين كل فرق دور المجموعات ، وهو الفريق الذي جعل الوداد عاجزا ذهابا ايابا واجبر جمهور مركب محمد الخامس على التصفيق لموسيماني ورفاقه ، وهو الفريق الذي حقق 10 انتصارات وتعادل في اخر 11 مباراة على ملعبه. سيحاولون ان يقللوا من كل ما فعلت يا فايلر في نفس لحظة تلميع مدربين لم يفعلوا ما فعلت أنت.

وأضاف: في غرفته بعد ان شاهد فايلر كارثة بريتوريا صرخ كما صرخ ارخميدس قائلا وجدتها وجدتها انه الارتكاز الثالث وتوظيفه كليبرو متقدم لخط الدفاع ومتأخر لخط الوسط . اعلم انك تعتقد ان رغم ذلك نجح صنداونز في اختراق الأهلي من تلك المنطقة. ولكن صدقني ما منعه فايلر عن شباك الأهلي بتوظيف متولي بتلك الطريقة كان اكثر كثيرا مما شاهدته فمن خلال متولي تم تشكيل مثلثات الضغط في العمق والأطراف. فعل فايلر اقصى ما في وسعه في ظل الأدوات المتاحة دفاعيا. 7 محاولات فقط on target بالمقارنة ب 12 محاولة العام الماضي وكذلك التقليل من دقة تمريرات المنافس لبناء الهجمة دقة تمريرات 79 % مقارنة ب 90 % العام الماضي. بالاضافة لامتلاكه لسلاح ديانج ذلك الذي يحصد الاخضر واليابس والاكثر استخلاصا للكرة بين لاعبي الوسط 14 مرة ولم ينجح اي لاعب في مراوغته اليوم ولو لمرة.
رهان فايلر كان اللعب بشخصية البطل هجوميا رغم التحفظ الدفاعي وبالفعل نجح الأهلي في الوصول لشباك صنداونز ب 10 محاولات وهو العدد الاكثر من المحاولات على مرمى صنداونز على ملعبه خلال البطولة.

وأردف: الدفع بالخماسي الأجانب معلول - ديانج - جيرالدو - اجاي - بادجي . لم يكن فقط يستهدف رفع كفاءة الاهلي بدنيا وهو ما حدث بالفعل ولكن ايضا الدفع بالعدد الاكبر من اللاعبين المؤهلين نفسيا لتحمل الضغط الجماهيري .. احمد فتحي دفاعيا هو رجل المباراة بوقف خطورة زوايني وليبوشا وسيرينو واستخلاص الكرة 15 مرة. هدف معلول هو هدف القائد الذي يحسم المعارك الكبرى كما وصفته. والشناوي انقذ الأهلي بالتصدي المبكر الحاسم هو الحارس الأمين بعد سنوات الشك والقلق.

واستدرك: من رجل يعلم ماذا فعل فايلر من تحضيرات وكيف انهكته التفاصيل وكيف حاول ان يقتل كل اسلحه موسيماني وكيف تخطى كل الضغوط والحروب النفسية. شكرا سيدي فايلر.

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